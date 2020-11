Mourinho, di che si tratta? Promessa mantenuta con Reguilon e 500 sterline spese

“Una promessa è una promessa”. In questo modo José Mourinho inizia a scrivere nel suo ultimo post social su Instagram in merito ad una simpatica e curiosa foto insieme a Sergio Reguilon. Il tecnico del Tottenham ha pubblicato uno scatto molto interessante in compagnia dell’esterno ex Real Madrid mentre gustano un pregiato jamón ibérico evidentemente regalato dallo Special One al giocatore.

Mourinho: di che si tratta?

Non ha spiegato quale fosse la posta in gioco, ma ha voluto mostrare a tutti come sia stato di parole. Ecco Mourinho accanto al giovane calciatore spagnolo con tanto di delicato jamón da 500 sterline. “Una promessa è una promessa. Mi è costato 500 sterline, ma io mantengo le promesse”, ha scritto il tecnico del Tottenham. Con il portoghese, Reguilon ha giocato molto spesso da titolare in questo avvio di stagione e siamo sicuri che questo “gioco” tra i due possa essere relativo al suo impiego e soprattutto al primo posto ottenuto dopo la vittoria contro il Manchester City. Siamo sicuri che Mou svelerà presto tutto…