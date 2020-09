Mourinho e il caso Dele Alli: “Al 99% le responsabilità sono sempre del calciatore”

Non fa giri di parole José Mourinho quando, in conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Tottenham contro i macedoni dello Shkendija, parla di Dele Alli e risponde all’ennesima domanda sulle sue recenti esclusioni. Lo Special One è parso piuttosto seccato e ha spiegato la sua posizione.

Mourinho: “Alli gran calciatore ma al 99% le colpe sono sue”

“Non sono stanco di Dele Alli perché è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Ma sono stanco di ricevere domande su di lui”, ha detto Mourinho. “Dico solo che il 99% della responsabilità ricade sul giocatore. Su di me, solo l’1%. Su di me, sul mio staff, sulle persone che lavorano qui. Su tutti solo l’1%. Sui calciatori il restante 99%”.

E ancora: “Dele Alli è un grande calciatore ed è tra i migliori. Non si raggiungono certi livelli con la fortuna. Questo richiede un duro lavoro. Ora credo che si tratti di una questione di certezze, non so esattamente cosa stia succedendo, ma è un professionista e sono sicuro tutto tornerà come prima. Tutti nel team saranno d’accordo con me se dico che Dele tornerà alla sua forma migliore presto”, ha concluso lo Special One.