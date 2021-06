Mourinho e il De Bruyne del Chelsea: “Non lo mandai via, ma non aveva pazienza”

Il tecnico portoghese è ancora visto non di buon occhio da qualche tifoso dei blues per aver lasciato andare il talento belga

Diventato uno dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale, il belga sta vincendo tutti i trofei possibili col Manchester City. Una situazione che a buona parte dei fan londinesi non va proprio giù. "Non fu mia la decisione di mandare via De Bruyne", ha voluto precisare Mourinho riguardo al suo passato al Chelsea con il calciatore. "Anzi, mi impressionò così tanto che presi la decisione di non mandarlo via in prestito, volevo rimanesse. Nella nostra prima partita di Premier League partì dall’inizio contro l’Hull City. Nella seconda partita andammo ​​all’Old Trafford e, subito dopo, venne da me dicendomi che voleva giocare sempre. Doveva crescere un po’. Ma non aveva pazienza, io non lo ritenni totalmente pronto visti i giocatori ottimi di quella squadra. Decise quindi che voleva andarsene, voleva tornare in Germania dove era stato precedentemente in prestito e dov’era stato felice. A volte noi allenatori sbagliamo, io invece non sbagliai. Io vidi il suo grande talento ma per me doveva aspettare. Fu lui a decidere di andar via".