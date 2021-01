Mourinho e l’esonero di Lampard: “Calcio è crudele, lui persona importante per me ma non penso voglia parlarne”

Arriva anche il commento di José Mourinho relativamente all’esonero di Frank Lampard dalla guida tecnica del Chelsea. Lo Special One del Tottenham ha parlato, come riporta Goal, dopo la vittoria dei suoi in FA Cup.

Mourinho: “Calcio è crudele. Dispiace sia accaduto a lui”

“Non credo che Frank vorrebbe parlare con me o con chiunque altro tranne la sua stretta cerchia di familiari e amici”, ha esordito Mourinho rispondendo a proposito dell’esonero di Lampard e se si fossero sentiti dopo la notizia. “Mi sento sempre triste quando un collega perde il lavoro e Frank non è solo un collega. È una persona importante nella mia carriera, quindi mi dispiace che sia successo a lui. Il calcio è crudele, in particolare nel calcio moderno. Quando diventi allenatore devi sapere che prima o poi ti succederà”.