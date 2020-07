Mourinho, fin troppo ‘Special’: “Tutti pensano che io sia diverso dagli altri allenatori…”

Lunga e interessante intervista rilasciata da José Mourinho, allenatore del Tottenham, ai microfoni di Sky Sports. Il mister degli Spurs ha analizzato la stagione di Premier League confidando di sentirsi spesso criticato perché guardato in modo diverso rispetto ai suoi colleghi tecnici. Insomma, di essere fin troppo ‘Special‘.

Mourinho: “Tutti mi guardano diversamente rispetto agli altri allenatori”

“La gente mi guarda con occhi diversi rispetto a quelli con i quali guarda gli altri allenatori”, ha detto subito Mourinho rispondendo ad una domanda sul suo rapporto con la stampa e non solo. “Non leggo molto i giornali, ma lo capisco dalle domande che mi vengono poste. So che si aspettano da me ciò che non si aspettano da altri tecnici. Me ne rendo conto. Per esempio dopo che abbiamo vinto contro il Newcastle 3-1, mi è stato chiesto come prima domanda perché avesse giocato tale calciatore dall’inizio. Vedi. Gli altri allenatori possono fare scelte, lasciare in panchina chi vogliono. Così si gestisce una squadra. Ma se lo faccio io… Tutto è diverso quando si tratta di me e del Tottenham”.

E sulla stagione degli Spurs: “Potrei paragonarla alla prima stagione col Porto. Alla fine era stata di preparazione per quella successiva…”. “Questa col Tottenham è stata sicuramente una stagione condizionata dai tanti infortuni e da molta sfortuna in tal senso”, ha concluso Mourinho.

