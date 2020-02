Mourinho, il cambio look per via di un risveglio ‘storto’: “Ecco perchè mi sono rasato i capelli…”

Ha sorpreso tutti con un cambio look davvero forte. José Mourinho ha deciso di ‘darci un taglio’ è nelle scorse ore si è rasato completamente i capelli. Lo Special One ha fatto molto parlare di sé perché in questo modo ha ricordato a molti il suo eterno rivale Pep Guardiola.

Ma dietro la sua decisione di provare qualcosa di così drastico c’è ben altro. Lo ha spiegato lui stesso ai microfoni di Sky Sports: “Di tanto in tanto, mi piace fare qualcosa del genere e sperimentare. A volte vuoi sentire questa sorta di freddezza in testa e cambiare. Ma questa volta è un po’ diverso”, ha raccontato Mourinho. “Sono andato a letto a dormire e al mio risveglio mi sono accorto che avevo i cappelli terribilmente arruffati. Ecco, così ho deciso di non pensarci più e ho chiesto di tagliarmi a zero, perché comunque, spero che ricrescano…”.