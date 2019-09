Mourinho, il retroscena: Burdisso lo voleva al Boca Juniors

E’ quasi un anno ormai che José Mourinho è senza una panchina. Il portoghese, da quando è stato esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, non è riuscito a trovare un progetto che soddisfasse i suoi desideri, malgrado le numerose proposte ricevute. Tra queste, come riporta fichajes.net, ve ne sarebbe stata anche una clamorosa.

IL RETROSCENA – Il direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso, ex difensore, tra le altre, di Roma e Inter, avrebbe cercato di portare lo Special One in Argentina nello scorso inverno. L’affare però non andò in porto, con Mourinho che decise di aspettare nuove opportunità.

Oggi, quello del portoghese, è uno dei papabili nomi per prendere il posto di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid.