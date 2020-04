Mourinho: “Io ct del Brasile in futuro? Non posso escluderlo…”

Una carriera ricca di successi, quella che visto fin qui per protagonista José Mourinho. Lo Special One guida attualmente il Tottenham, club nel quale ha preso il posto dell’esonerato Mauricio Pochettino lo scorso 20 novembre. Nel futuro del portoghese potrebbe però esserci un’avventura in Brasile, come da lui stesso confessato nel corso del programma Expediente Futebol di Fox Sports.

FUTURO – “Adesso ho 57 anni, sono ancora giovane per essere un allenatore. Non sono stanco di fare di questo lavoro, semmai sono stanco di dover stare a casa per via del Coronavirus. Un futuro in Brasile? Non posso dire che non allenerò la Selecao o un club brasiliano…”.

