Mourinho, l’addio al Tottenham è ricchissimo: indennizzo davvero “special”

Il tecnico portoghese licenziato dal club Spurs ricevere un'importante somma di denaro

Eppure, a fare notizia, è quanto il mister ex anche dell’Inter otterrà dalla sua uscita dal club. Come sottolinea il The Independent, infatti, Mourinho andrà ad ottenere un’indennità da record. Parliamo di 15 milioni di sterline, circa 17 milioni di euro. Al mister mancavano due anni di contratto e per questa ragione riceverà tale importo a titolo di liquidazione, calcolata in relazione alla posizione della squadra in campionato. Il Tottenham è attualmente settimo in Premier League, a cinque punti dal quarto posto.