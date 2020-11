Mourinho “l’influencer” e re di Instagram: lo scatto social è virale…

Ci ha preso gusto José Mourinho e anche dopo il successo in Europa League contro il Ludogorets ha voluto essere ancora protagonista sui social. Nelle ultime settimane, il manager del Tottenham è diventato, semmai ce ne fosse bisogno, ancor di più beniamino di tanti appassionati. Il motivo? Le sue trovate su Instagram e i suoi post ironici (e non) dopo le partite.

Mourinho virale su Instagram

Aveva iniziato circa due settimane fa con una foto con tre palloni per fare riferimento ai gol fatti ma anche a quelli subiti contro il West Ham, ha poi continuato con ulteriori foto “private” e di squadra con tanto di didascalie divertenti. Tra le migliori quella in cui proprio Mourinho mostra cosa fanno i suoi dopo una bella vittoria, ovvero guardare il proprio smartphone… La sua faccia e la sua gestualità sono diventati virali.

Ha scatenato il web anche lo scatto in cui lo Special One si trovava da solo sul pullman dopo la sconfitta, inattesa, contro l’Anversa. Ma è l’ultima foto, la più recente, ad aver completato il quadro del “Mou Influencer”. “Quando vinci ma non giochi in modo particolarmente buono”, ha scritto il portoghese con tanto di pasto mangiato sul divano. Insomma, il tecnico è ormai entrato nell’era social e dai commenti ricevuti alle sue immagini il mondo del web spera di vedere ancora tanti scatti simili…