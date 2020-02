Mourinho lo ‘spione’: beccato in tribuna a visionare il Lipsia

José Mourinho non può stare lontano dal calcio, neppure quando la Premier League è in pausa per l’inverno. Il tecnico del Tottenham, infatti, è andato in Germania a seguire un match di Bundesliga. Non uno qualunque, bensì quello del Lipsia contro il Bayern Monaco. Il motivo? ‘Spiare’ i prossimi rivali degli Spurs in Champions League.

Come mostra il Sun, Mourinho è stato visto in tribuna, con un cappellino scuro e una sciarpa quasi a voler provare a passare inosservato. Niente da fare però, perché le telecamere della tv ufficiale del campionato tedesco si sono accorte della presenza ‘speciale’ del portoghese e lo hanno immortalato. Il Tottenham sfiderà il Lipsia negli ottavi di finale della Champions League e il mister degli inglesi ha voluto vedere di persona i tedeschi giocare. Tra l’altro ottenendo un buon punto contro il Bayern Monaco (o-o finale).