Mourinho, mai così male in carriera: record di gol… subiti

Un record che avrebbe sicuramente preferito non siglare. José Mourinho si arrende alle statistiche impietose della sua squadra, almeno per quanto riguarda le ultime uscite. Come riporta Opta, infatti, per l’allenatore del Tottenham, la settimana appena conclusasi con la sconfitta contro il Manchester City, porta con sé, un dato mai vissuto in carriera…

Il record negativo di Mourinho

Considerando la sfida di FA Cup persa 5-4 contro l’Everton e il match concluso con un altro k.o. per 3-0 contro il Manchester City, il Tottenham ha subito 8 reti in due gare. Per Mourinho si tratta del numero più alto di reti concesse nella sua intera carriera da allenatore in due sole partite. Un record davvero negativo che si spera possa non essere incrementato nelle prossime uscite. Lo Special One proverà di tutto per mettere in riga la sua difesa…