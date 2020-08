Mourinho: “Mbappé non può essere contendente per Pallone d’Oro senza aver trionfato in Champions League”

Da tanti considerato uno dei possibili vincitori futuri del Pallone d’Oro, Kylian Mbappé deve ancora dimostrare qualcosa. Almeno secondo l’allenatore del Tottenham José Mourinho. Il mister portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN a margine della finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco dicendo la sua suòl giovane attaccante francese.

Mourinho: il pensiero su Mbappé

“Un giocatore non dovrebbe ricevere il Pallone d’Oro se la sua squadra non ha successo”, ha premesso subito Mourinho. “Se dovessi scegliere chi dovrebbe vincere il Pallone d’Oro, darei il premio solo a chi ha realizzato qualcosa con la squadra. Penso che Mbappé non dovrebbe essere visto come un possibile contendente del Pallone d’Oro a meno che il Paris Saint-Germain non vinca la Champions League. Ma questi sono solo i pensieri di un uomo che pensalla squadra e di un allenatore che ha sempre a cuore la squadra. Credo, ad essere onesti, che Mbappé non stia pensando al Pallone d’Oro e ai suoi trionfi personali, ma solo a raggiungere la vittoria di squadra con il Psg. Penso sia preoccupato di raggiungere una vittoria in Champions League da sommare ai suoi successi”.

