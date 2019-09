Mourinho: “Messi mi ha fatto diventare un allenatore migliore. Ecco perché”

In una intervista all’agenzia spagnola EFE, il tecnico José Mourinho ha parlato del rapporto con Leo Messi e del fatto che sia stato determinante per la sua carriera: “Messi ha contribuito a farmi diventare un allenatore migliore – ha detto il portoghese, che anche ieri ha rilasciato dichiarazioni importanti -. Credo che sia in grado di superare se stesso, fa parte della sua natura. Solitamente dico che devo sempre tanto ai giocatori che ho potuto avere a disposizione, e che invece gli avversari mi hanno creato problemi. Messi non è mai stato un mio giocatore, però è stato determinante per farmi crescere come allenatore perché ho dovuto organizzare la mia squadra in un determinato modo per bloccare il suo estro. Lui come tutti i grandi calciatori che ho avuto contro”.