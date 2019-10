Mourinho, molto ‘special’ per McTominay: “Lo sento ancora dopo le partite del Manchester United…”

Ha lasciato la guida del Manchester United nel dicembre 2018, ma José Mourinho è rimasto ancora nel cuore e nella mente di alcuni calciatori. Nonostante tra le principali cause dell’addio ci fossero proprio i rapporti difficili con diversi giocatori, lo Special One è rimasto indelebile nei pensieri qualcuno.

Lo ammette Scott McTominay, centrocampista scozzese, che ai microfoni di Sky Sports ha ammesso di essere rimasto in contatto con l’allenatore portoghese e di dovergli molto per la sua crescita esponenziale dell’ultimo anno.

SPECIALE – Parole al miele quelle spese dal classe ’96 nei confronti di Mourinho: “José è molto speciale per me. Siamo ancora in contatto. Ci sentiamo ogni tanto dopo le partite del Manchester United. Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia perché è lui che ti mi ha fatto svoltare. Si è fidato di me ed è lui che ha creduto in me. Gli devo tanto perché se non fosse per lui non è detto che sarei dove sono adesso”.

UNITED – E sul momento del Manchester United: “Essere felici dipende dai risultati. Per sorridere si deve vincere. È così che va la vita. Quando stai bene tutti vogliono sorridere e tutti sono contenti. Ecco perché la squadra vuole tornare a vincere e stare bene. Confidiamo che nelle prossime gare possiamo riuscire a farlo”.