Mourinho: “Non credo ci sia qualcuno che discuta con i ragazzi della NASA sulla scienza missilistica”

Senza impegni con il Tottenham fino al 4 aprile, l’allenatore José Mourinho ha partecipato questo venerdì a un evento di uno sponsor del club inglese in collegamento con i fan di Singapore. Alla domanda sulle critiche che riceve per il suo stile di allenatore, il portoghese ha dato una risposta, diciamo, creativa: “Le critiche? Non penso ci sia qualcuno che andrebbe a discutere di scienza missilistica con quelli della Nasa – racconta durante l’incontro on line – Ma si può parlare di calcio con uno dei più importanti allenatori in circolazione. Questa è la bellezza del calcio. Ci sono abituato e mi sta bene”. L’allenatore è stato oggetto di molte critiche in questa stagione, soprattutto dopo l’eliminazione del Tottenham dall’Europa League dalla Dinamo Zagabria. Inoltre, la sua squadra è al sesto posto nella Premier League inglese, con 48 punti, 23 in meno del leader del Manchester City. Le due squadre, infatti, si affrontano nella finale di campionato inglese, il 25 aprile.

IBRAHIMOVIC – Il portoghese poi elogia l’attaccante del Milan: “In molti pensano che un allenatore possa fare miracoli e trasformare un calciatore senza motivazioni e non professionale in un calciatore motivato e professionale, si dà tutta la responsabilità a una persona che non può fare miracoli togliendola ai singoli. Ma guardate Ibrahimovic a 39 anni: qui non si tratta di persone innamorate di quello che il calcio ti può dare, perchè hanno già tutto, ma di persone che sono innamorate del calcio in sè”