Mourinho: “Non si può rinviare una partita 4 ore prima. Abbiamo perso una settimana di lavoro”

Josè Mourinho si sfoga dopo il rinvio del derby londinese di mercoledì scorso tra Tottenham e Fulham a causa di alcuni calciatori risultati positivi al Covid. Ecco le sue parole riportate dalla BBC: “Trovo che rinviare la partita sia stata una cosa poco professionale, eravamo pronti per scendere in campo e invece abbiamo visto sfumare una settimana di lavoro. Non si può rinviare una partita 4 ore prima” – dichiara rabbioso l’ex allenatore di Inter, Chelsea e Manchester United – .