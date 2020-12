Mourinho: “Oggi abbiamo perso due punti, non sono soddisfatto. Bale non ha il Covid”

Il Tottenham di Mourinho rallenta e contro il Crystal Palace trova solo un pareggio. Nonostante ciò, la squadra allenata dal portoghese resta in vetta alla classifica di Premier League in coabitazione con il Liverpool di Klopp. L’ex tecnico dell’Inter ha elogiato il Palace dopo una bella gara: “Penso di avere abbastanza esperienza per capire che certe partite nel mondo del calcio possono capitare – spiega Mou nel post-partita – , dobbiamo rendere onore ai nostri avversari che oggi hanno disputato una grande partita e hanno meritato di uscire imbattuti dal campo”. Il pareggio però, allo stesso tempo, non fa di certo sorridere l’allenatore del Tottenham: “Il risultato non può essere soddisfacente, però dobbiamo anche cercare di analizzare la partita sotto diversi aspetti, per quanto riguarda il primo tempo sono due punti persi, ma se penso alla ripresa posso dire che ci abbiamo guadagnato”. Gli Spurs hanno dovuto fare i conti con l’assenza di Bale: “Oggi non era disponibile perchè è malato ma non ha il Covid” – ha rassicurato Mou – .