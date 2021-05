Mourinho: “Per il futuro non ho un piano ma escludo Bayern e Psg”

Il tecnico portoghese ha detto quali sono i club che non allenerebbe

Josè Mourinho sta collezionando una serie di esoneri che certamente non impreziosiscono la sua carriera molto brillante in passato. Parlando al Times Magazine, il portoghese ha spiegato dove vorrebbe lavorare in futuro: “Non andrei mai ad allenare in un club o in una piazza dove non ci sono pressioni. In Germania o in Francia, il tuo destino è immediatamente predeterminato se alleni il Bayern Monaco o il Psg. In Inghilterra la competizione è ai massimi livelli ed è questo che mi attrae. Si tratta di pressione e adrenalina che io voglio sempre. Mi rifiuto di andare ad allenare in un campionato, dove non c'è pressione". L’addio al Tottenham, apre diversi scenari sul futuro dell’allenatore che ha dominato, per successi e personalità, il primo decennio degli anni Duemila. Lo Special One però non ha fretta: "Ho più tempo per fare i compiti e l'analisi. Aspetterò prima di tornare nel calcio. Non solo per il club giusto, ma per la giusta cultura. Non so ancora nulla per la prossimo la stagione, vedremo ". Jose Mourinho prima del Tottenham, ha lavorato per il Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter, Porto e Benfica.