Mourinho pronto a tornare su una panchina: sta imparando…il tedesco

José Mourinho è pronto a tornare ad allenare. La nuova sfida del portoghese potrebbe essere in Germania. Ne sono convinti in Inghilterra, dove il Sun riporta alcune indiscrezioni della Bild secondo cui lo Special One sarebbe in trattativa col Borussia Dortmund.

Il tecnico, dopo l’esperienza al Manchester United, è stato accostato a diversi club ma ha più volte ribadito la voglia di attendere la chiamata giusta. Quella del club giallonero potrebbe essere finalmente decisiva. Anzi, stando alle indiscrezioni Mourinho avrebbe iniziato a prendere lezioni di tedesco proprio in vista del possibile approdo in Germania. La posizione dell’attuale allenatore del Dortmund Favre non sembra in pericolo immediato, ma la dirigenza sta programmando il futuro e non è detto che in caso di fallimento in Champions League e una posizione deludente in campionato, non possa prendere una decisione drastica.