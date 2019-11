Mourinho punge Guardiola: “La sconfitta contro il Liverpool? Doveva giocare come facevo io…”

Il big match di Premier League ha detto che il Liverpool domina incontrastato il campionato. Secco 3-1 ai rivali del Manchester City e Klopp trionfatore su Guardiola. Ma sulla super sfida tra le due top squadre inglesi, ha voluto dire la sua anche José Mourinho che parlando a Sky Sports non ha risparmiato una frecciata al “nemico” di sempre, il tecnico dei Citizens.

STOCCATA – La partita è stata davvero bella. Tutti sanno quanto sia forte il Liverpool. Credo che Manchester sia una città troppo bella per piangere un’intera settimana per un episodio”, ha iniziato Mourinho facendo riferimento anche a qualche decisione arbitrale presa male da Guardiola. “Dovrebbero concentrarsi sul modo di giocare e su cosa migliorare. Tutte le volte che ho giocato contro il Liverpool, non avendo a disposizione un’ottima squadra come quella dei Reds, mi sono sempre preoccupato delle distanze tra i miei quattro difensori. Quando una squadra gioca come loro, con Firmino che agisce tra le linee e crea pericoli con Salah e Mané che sfruttano gli errori e passano dietro agli avversari, serve giocare stretti“.