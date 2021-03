Mourinho punge il Real: “Chissà perché Bale ci ha messo tanto per entrare in forma”

Quattro centri in altrettante partite. Il Tottenham può sorridere: il miglior Gareth Bale sembra essere tornato e ora la formazione londinese può approfittarne per risalire la classifica, forte di una freccia micidiale. Il gallese, dal canto suo, pare aver ritrovato la brillantezza mostrata nei suoi giorni più felici al Real Madrid, prima della divorzio interno consumatosi nell’ultimo anno.

FRECCIATA

Ma come mai Bale ha avuto bisogno di tanti mesi per tornare super? Il tecnico José Mourinho risponde a modo suo, rifilando una stoccata durissima proprio al Real Madrid, sua ex squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Negli ultimi anni ha avuto quel che ha avuto al Real Madrid. Andrebbe chiesto a loro. Se mai vi rispondessero capireste perché ha impiegato tanto a tornare sui suoi livelli. O forse la pazienza è stata la chiave per Gareth per raggiungere il livello che ha mostrato nelle ultime settimane”.