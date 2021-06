Mourinho, retroscena Real: contattato prima di Ancelotti ma ha rispettato patti con Roma

Il tecnico portoghese sembra molto gradito da Florentino Perez

Incredibile retroscena di mercato che emerge dalle colonne del The Telegraph a proposito della scelta del tecnico del Real Madrid dopo l'addio di Zinedine Zidane. Secondo quanto si apprende, prima della chiamata a Carlo Ancelotti , divenuto poi nuovo tecnico blancos, il patron Florentino Perez avrebbe fatto un tentativo per... José Mourinho .

Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, Florentino Perez prima di contattare Carlo Ancelotti avrebbe provato una "scippo" in piena regola contattando lo Special One che, ormai da diverse settimane, è già stato annunciato come prossimo allenatore della Roma a partire dal 1° luglio.