Mourinho risponde a Pogba: “Mi importa meno di niente ciò che dice su di me…”

Lo Special One ignora le accuse del Polpo

Tutto era nato dal confronto fatto da Pogba tra l'attuale manager Solskjaer e l'esperienza allo United sotto Mourinho: "Quello che ho ora con Ole (Solskjaer ndr) è diverso, non andrebbe contro i giocatori. Non andrebbe contro i giocatori", aveva detto il centrocampista riferendosi alle differenze tra i due manager. La risposta del portoghese, come riporta Goal, non si è fatta attendere e, a modo suo, è stata forte: "Vorrei poterlo dire. Non mi interessa nulla di quello che ha detto. Mi interessa meno di niente ciò che dice. Anzi, non mi interessa affatto". Evita polemiche, dunque, Mourinho ma così dicendo, probabilmente, non chiude del tutto la vicenda...