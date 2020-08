Mourinho sfida Klopp e Guardiola: “Non sono vecchio e ho ancora tanta voglia di vincere”

Il guanto di sfida è stato lanciato. José Mourinho è pronto a dare battaglia nella prossima stagione di Premier League. Il tecnico del Tottenham, come riporta il Mirror, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, che sanno tanto di messaggio per gli altri colleghi del campionato inglese, Klopp e Guardiola su tutti visti i recenti successi nel torneo.

Mourinho: “Non sono vecchio. Ho tanta voglia di vincere”

Lo Special One è il quinto allenatore più anziano della Premier League inglese. Non per questo ha meno voglia di vincere o meno motivazione. Lo spiega bene il portoghese che non fa giri di parole: “Molti credono che io ormai sia vecchio”, ha detto Mourinho. “Ma questo solo perché vinco da tanto tempo. Sono ad alti livelli dal 2002. Ma non sono vecchio, anzi. Sono giovane per essere un allenatore. Un tecnico peggiora quando perde la motivazione e io ne ho sempre di più. Amo questo lavoro e amo la sfida. Voglio divertirmi, ma soprattutto voglio vincere. Voglio alzarmi la mattina e andare ad allenare. Voglio farlo tutti i giorni e questo fa la differenza”.

Una parentesi poi sulla Champions League e sulla possibilità del cambio format come in questa stagione: “Preferisco il doppio confronto, andata e ritorno”. “I tifosi? Il calcio è passione e molto si basa sui fan allo stadio. Sull’essere mentalmente molto forte per affrontare grandi partite, grandi semifinali, grandi quarti di finale e andare avanti. Giocare contro 70.000, diciamo nemici, beh, io adoro questa sensazione”.

