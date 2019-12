Mourinho su Arteta-Arsenal: “Un tempo si dava lavoro ai mister con più vittorie…”

C’è una specifica questione su cui José Mourinho si interroga da tempo, perché non riesce a capacitarsene. Parliamo della scelta dei club di puntare su allenatori alle primissime armi, rischiando molto, un po’ come fu con Guardiola al Barcellona. In quel caso andò alla grande, ma il più delle volte si va incontro a delusioni. Lo Special One, prima di Everton-Arsenal, ha rilasciato queste dichiarazioni, evidentemente rifilando una frecciata a Mikel Arteta e soprattutto alla proprietà dei Gunners: “Forse ora vengono scelti i tecnici con meno sconfitte nel curriculum, non quelli con più vittorie – ha detto Mourinho -. Ancelotti ha ha tre Champions, ha vinto campionati in Italia, Francia e Inghilterra, ha alzato altre coppe qua e là. Ha perso però, forse 200 partite; io circa 150-180”.

E ancora: “Invece adesso non si tratta di quanto abbiamo vinto, ma di quante nel abbiamo perse. Quindi, probabilmente, i migliori manager sarebbero quelli con zero sconfitte…”. Il riferimento ad Arteta è chiaro, essendo stato scelto all’Arsenal senza mai aver allenato una prima squadra da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. “L’unica ragione per me è che i dirigenti vanno a guardare davvero chi ha meno sconfitte, e chi ne ha meno riceve il lavoro. Altrimenti, non riesco a spiegarmi”, ha concluso Mou.