Mourinho via dal Tottenham per… soldi. L’ex Paul Stewart: “Se avesse vinto…”

Tante versioni sull'addio dello Special One agli Spurs

Mourinho-Tottenham, l'addio fa ancora parlare . Lo Special One, che dalla prossima stagione sarà alla guida della Roma, si è separato dagli Spurs a pochi giorni dalla finalissima di Carabao Cup contro il Manchester City, poi vinta proprio dalla squadra di Guardiola. Una separazione che, per alcuni, ha una sola motivazione: i soldi.

L'ex centrocampista proprio degli inglesi Paul Stewart, parlando al portale FootballFanCast, ha dato la sua versione su quanto accaduto: "Probabilmente abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi due anni e non so perché abbiano assunto José solo per licenziarlo una settimana prima di una finale di coppa", ha esordito l'ex giocatore. "Onestamente è sembrata una cosa ridicola, ma da quello che mi è stato detto è stato fatto per una questione di soldi per via di quanto avrebbero dovuto pagarlo se avesse portato gli Spurs tra i primi quattro o vinto un trofeo".