Mourinho vuole emulare Roy Hodgson: “A 57 anni sono ancora giovane per questo mestiere…”

Massimo rispetto da parte di José Mourinho per il Crystal Palace e soprattutto per il suo tecnico Roy Hodgson. Lo Special One, come afferma il Guardian, si è detto desideroso di ripercorre le tappe che hanno portato il suo collega ad essere allenatore fino ai 73 anni.

Mourinho: “A 57 anni sono ancora giovane”

“Raggiungere i 70 anni e continuare ad allenare come Roy Hodgson? Perché no? Io guardo me stesso e penso di sì, che si può fare. Chi lo sa”, ha detto Mourinho. “Un mio grande amico da poco ha trovato lavoro come allenatore in Portogallo all’età di 74 anni (Jesualdo Ferreira al Boavista ndr). È un allenatore fantastico, ha una conoscenza incredibile, una passione incredibile. Forse le persone sono stanche di me perché ci sono da 20 anni, dal 2000, da quando ho ottenuto il lavoro al Benfica. Ma se guardo alla realtà, a 57 anni sono ancora molto giovane per la natura di questo lavoro”.