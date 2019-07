Moussa Dembélé accoglie Bale in Cina: “Per lui sarà facile affermarsi perché…”

Gareth Bale è il calciatore più commentato del momento. I rumors di mercato che riguardano il gallese del Real Madrid non accennano a diminuire. I blancos non intendono puntare su di lui e il campionato cinese, e i suoi soldi, potrebbero stuzzicare le ambizioni del giocatore.

Chi sarebbe pronto ad accogliere il classe ’89 nella Super League cinese è Moussa Dembélé, suo ex compagno ai tempi del Tottenham. Intervistato dalla BBC, l’attuale giocatore del Guangzhou si è detto ben contento di ritrovare, anche se da possibile avversario, il gallese: “Gareth è un bravo ragazzo. Penso che potrebbe fare davvero bene qui in Cina. Il pubblico cinese, la Super League vuole giocatori come lui in grado di creare occasioni dal nulla. Bale è quel tipo di calciatore che è capace di superare tre avversari in un colpo solo e fare gol. Penso che per lui sarà davvero facile imporsi nel campionato cinese“.