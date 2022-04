Moussa Dembele come Cristiano Ronaldo: il paragone dopo… un occhiolino

Il calciatore autore di un gesto che ha ricordato quello fatto dal portoghese nel 2006

Il suo gesto non è sfuggito al mondo social che subito ha ricordato un particolarissimo caso che aveva visto protagonista Cristiano Ronaldo . Il portoghese, nel 2006 aveva fatto espellere Rooney al Mondiale nella sfida tra Portogallo e Inghilterra insistendo con l'arbitro per punire l'intervento dell'inglese sul connazionale Ricardo Carvalho e, esattamente come Moussa Dembele , aveva poi rivolto un occhiolino ai compagni.

Anche in questo caso le cose sono andate allo stesso modo. Cresswell ha commesso un intervento sul giocatore che non sembrava potesse meritare cartellino ma, convinto da Dembele, il direttore di gara ha optato per la decisione di mandare via il calciatore.