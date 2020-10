Moyes, il retroscena: “Nel 2013 un elicottero pronto per portare Bale al Manchester United ma lui scelse Real Madrid”

Rivali nella giornata di ieri in Premier League, David Moyes, attuale allenatore del West Ham, ha parlato al Daily Mail di Gareth Bale e di un curioso retroscena risalente al 2013 quando il tecnico era a capo del Manchester United e aveva fatto di tutto per portare il gallese in Red Devils dal Tottenham.

Moyes: “Elicottero pronto per Bale ma…”

“Lo volevo come primo acquisto quando ero allo United”, ha detto Moyes. “Bale stava già parlando con il Real Madrid e noi abbiamo provato ad evitare che firmasse. Il Manchester United ha offerto più soldi al Tottenham e al giocatore rispetto all’offerta del Real Madrid. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo all’Old Trafford. Avevamo anche un elicottero pronto a prenderlo al centro di allenamento e portarlo fino a Manchester. Pensavamo di avere la possibilità di chiudere l’operazione, ma ha scelto il Real Madrid e devo ammettere che il tempo gli ha dato ragione. Ha vinto davvero tutti i titoli possibili. Ha fatto una grande carriera al Real”.