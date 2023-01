Non solo Mudryk: da Mykolenko a Zabarnyi chi sono gli ucraini più costosi

Ecco chi sono gli altri talenti ucraini più costosi

Redazione ITASportPress

E' già nella storia il trasferimento di Mykhaylo Mudryk al Chelsea. Affare da 100 milioni di euro con la concorrenza dell'Arsenal superata e battuta al fotofinish. Il gioiello ormai ex Shakhtar Donetsk è considerato uno dei talenti più luminosi del calcio mondiale.

Non si avvicineranno di certo alla cifra che il Chelsea ha speso per l'acquisto del classe 2001, ma sono diversi i calciatori ucraini in giro per l'Europa che si stanno mettendo in mostra e, di conseguenza, che si trasferiscono da un club all'altro per diverse decine di milioni.

Tra questi troviamo Oleksandr Zinchenko che in estate è passato dal Manchester City all'Arsenal per circa 35 milioni di euro. Menzione speciale anche per il difensore gioiello Vitaliy Mykolenko. Il classe '99, prodotto del settore giovanile della Dinamo Kiev, nel gennaio dello scorso anno è passato all'Everton per la cifra di 23,50 milioni di euro. Un altro talento ucraino che abbiamo conosciuto molto bene è Ruslan Malinovskyi. L'ex giocatore dell'Atalanta. che fu acquistato proprio dalla Dea nel luglio del 2019, costò circa 13 milioni di euro. Passato ora al Marsiglia in prestito, il suo riscatto potrebbe essere sempre intorno ai 13-15 milioni.

Giocano invece ancora in Ucraina alcuni dei calciatori potenzialmente più costosi. Da Zabarnyi a Tsygankov della Dinamo Kiev (costo possibile tra i 15 e i 20 milioni di euro), passando per Matvienko e Trubin dello Shakhtar Donetsk che hanno entrambi una valutazione intorno ai 10 milioni. A dimostrazione che il talento si nasconde ovunque, con l'Ucraina che da sempre sa lavorare per esportare grandi calciatori.