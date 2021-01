Muller e Neuer, futuro da dirigenti del Bayern Monaco: parola di Rummenigge…

Thomas Muller e Manuel Neuer futuri dirigenti del Bayern Monaco. I due pilastri del club tedesco, secondo quanto affermato dal numero uno del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge al quotidiano bavarese Münchner Merkur hanno il destino “segnato”.

Dopo aver vestito per anni la maglia della Nazionale tedesca e quelle del club di Monaco di Baviera, una volta appese le scarpette al chiodo per i due calciatori ci sarebbe un futuro in giacca e cravatta, ma sempre per il club in cui hanno vissuto tantissimi anni. “Voglio consigliare personalmente Muller e ovviamente anche Neuer per un futuro da dirigenti”, ha detto Rummenigge che lascerà presto il ruolo da presidente a Kahn. “Credo che entrambi abbiano le qualità necessarie per svolgere questo lavoro nel modo migliore. A volte può essere un po’ stressante fare questo lavoro ma l’importante è che il futuro sia in buone mani”.