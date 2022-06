Muller lancia l’allarme: “Calcio tedesco e Bayern non attirano le stelle”

Il tedesco lancia l'allarme a proposito del livello del calcio in Germania e l'appeal rispetto agli altri Paesi

Thomas Muller lancia l'allarme. Il calcio tedesco non ha più l'appeal giusto rispetto agli altri campionati per attirare le stelle. Neppure il fortissimo Bayern Monaco sembra essere esente dal discorso dell'esperto campione tedesco. Parlando a Mitgliedermagazin 5, l'attaccante anche della Germania ha commentato: "Il Bayern attualmente ha un vantaggio a livello nazionale, ma a livello internazionale siamo indietro in termini di budget e anche in termini di competitività. Ad essere onesti, nemmeno il Bayern è mai riuscito ad attirare stelle di prima grandezza. Jean-Pierre Papin era in fase discendente e Arjen Robben è arrivato in modo piuttosto particolare. Abbiamo sempre costruito da soli le nostre stelle, il che è positivo".