Muller: “Messi? Contro di lui le cose vanno bene. Il problema era contro Cristiano Ronaldo…”

Nonostante quella che sembra essere una sorta di frecciata all'argentino, il giocatore tedesco ha poi mostrato grande ammirazione per lui: "Ho il massimo rispetto per la prestazione di Messi in Coppa del Mondo. Ha trascinato tutta la squadra. Non è facile giocare in una squadra come il Psg: è difficile trovare un buon equilibrio di squadra".