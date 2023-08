Muller non ha dubbi: “Chi scelgo tra Ronaldo o Messi? Sicuramente l’argentino”

"Il più grande della storia, secondo me, è Messi. Vi spiego il perché: è capace di portare gente allo stadio solo "per vedere la sua eleganza" e allo stesso tempo è fortissimo nel segnare gol, raggiungere record e titoli" ha dichiarato Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco. Il tedesco ha espresso la sua preferenza riguardo il miglior giocatore della storia, scegliendo Lionel Messi a discapito di Cristiano Ronaldo. Poi, ha motivato la decisione per cui è "no" a Cr7: "Cristiano è anche un candidato molto importante ma lo preferisco in altre due categorie: statistiche e titoli. Messi, semplicemente, è più raffinato ed elegante" ha concluso l'attaccante ai microfoni di Dazn. Una scelta difficile ai più, ma lui non ha avuto alcun dubbio.