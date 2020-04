Multato per essere uscito ad osservare i lavori allo stadio: l’Aek Atene gli paga la sanzione…

Era uscito per farsi una passeggiata nei pressi del nuovo stadio dell’Aek Atene e per osservare lo stato dei lavori. Peccato che il 60enne abbia così violato le restrizioni in atto per l’emergenza coronavirus. L’uomo è stato, quindi, denunciato e multato dalle forze dell’ordine in Grecia. 150 euro di multa ma anche una sorpresa…

Infatti, la società greca, venuta a conoscenza di questo, ha deciso di pagare di tasca propria la sanzione e, anzi, di risarcire il proprio tifoso regalandogli un biglietto per una partita della prossima stagione. Un bel gesto che non deve essere preso come un affronto alle leggi, anche per lo stesso Aek Atene ha poi invitato tutti i cittadini greci ad osservare le regole e rispettare le norme del governo in questo momento di emergenza per il Covid-19.