Musiala: “Al Bayern Monaco ti insegnano a pensare di diventare il migliore”

Questione di mentalità. Quella che Jamal Musiala ha trovato al Bayern Monaco e fatto sua. Intervistato dai canali ufficiali del club, il giovane centrocampista o attaccante dei tedeschiha parlato della sua voglia di migliorarsi sempre e, perché no, puntare a diventare se non il migliore, tra i migliori giocatori nel mondo del pallone.

"Ho recentemente detto di voler diventare uno dei migliori nel pieno stile del motto del Bayern 'Mia san mia'? Sì, al Bayern ti insegnano a credere sempre in te stesso e a lottare per il massimo. Mi piace molto questa mentalità e questa io perché è come la penso anch'io. Se non credi di poter essere il migliore, questo è l'approccio sbagliato".

Musiala ha anche aggiunto: "Fin dall'infanzia, avevo un obiettivo: fare il passo successivo, andare avanti, migliorare. Questo aumenta anche la fiducia. Affinché il mio gioco migliori, devo credere in me stesso, poter segnare gol e avere fiducia in me stesso in tutto. Non ho intenzione di riposare e fermarmi".