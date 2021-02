Musiala, il baby fenomeno del Bayern Monaco ha scelto la Nazionale: “Voglio la Germania. Convinto da Löw e Bierhoff”

Jamal Musiala ha deciso: giocherà con la Nazionale tedesca. Il talento del Bayern Monaco, conteso da Löw e Southgate, ha annunciato la sua decisione in un’interessante intervista rilasciata al The Athletic. Il giovanissimo classe 2003 ha dato spettacolo nella sfida del club tedesco contro la Lazio in Champions League segnando anche una rete – quella del momentano 0-2 dei suoi -.

“Alla fine ho solo ascoltato i miei sentimenti. E questa decisione mi sembra giusta al 100%”, ha esordito Musiala. “Il mio cuore è diviso tra Germania e Inghilterra, ma entrambe le parti continueranno a battere. Ci ho pensato molto”.

Nato a Stoccarda da madre tedesca e padre anglo-nigeriano, il giovanissimo calciatore era entrato nelle Academy di Southampton e Chelsea a sette anni, prima di trasferirsi a Monaco nell’estate del 2019. Grazie alla doppia cittadinanza ha giocato nelle selezioni giovanili inglesi ma, a quanto pare, ha deciso di optare per la squadra tedesca. “Ho avuto una conversazione molto chiara e onesta con il ct Joachim Löw. Ci siamo incontrati di persona a Monaco e mi ha mostrato un percorso molto chiaro in Nazionale. Lui e Bierhoff hanno mostrato molto interesse nei miei confronti, volevano capire quali fossero le mie motivazioni. Sono rimasto impressionato da quanto fossero ben informati sul mio conto. Mister Löw ha elaborato e analizzato il mio stile di gioco, i miei punti di forza e di debolezza in modo davvero approfondito. Mi vede come un centrocampista offensivo e apprezza le mie qualità. Anche Flick e i miei compagni del Bayern Monaco hanno contribuito a questa decisione”.