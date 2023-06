Musiala trattiene Kimmich: “DNA Bayern. Non immagino sua partenza”

Sul trasferimento di Bellingham al Real Madrid, invece, Musiala ha detto: "Sono felice per Jude, è un grande passo per lui. Forse la Liga è un po’ più seguita in tutto il mondo, ma le migliori prestazioni non passano inosservate, che sia Birmingham, Dortmund, Monaco o Madrid. Al Real Madrid i giocatori guadagnano rapidamente popolarità anche se per me la Premier League è il campionato più importante del mondo. Se giochi lì, non puoi più passare inosservato".