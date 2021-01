Mustafi e il saluto strappalacrime ad Ozil: “Il più generoso in campo e fuori. Come squadra non siamo stati in grado di aiutarti”

Nelle scorse ore l’addio all’Arsenal e l’approdo in Turchia al Fenerabahce. Mesut Ozil inizia una nuova avventura e a Londra c’è chi ha deciso di salutarlo con ogni onore possibile. Shkodran Mustafi, difensore dei Gunners, ha scelto un post su Instagram per rendere merito al campione tedesco ricordando le sue qualità da calciatore e da uomo.

“Fratello. Sei stato il calciatore più generoso col quale abbia mai condiviso lo spogliatoio. In campo e fuori”, ha scritto Mustafi. “Sarai sempre ricordato come il Re degli assist. Sfortunatamente noi come squadra non siamo stati in grado di aiutarti nel momento in cui tu ne hai avuto più bisogno. Ti auguro il meglio. Lo auguro a te e alla tua famiglia”.