Mustafi: “Mio futuro? L’Arsenal e tutti noi abbiamo cose più importanti a cui pensare…”

Periodo complicato per il mondo, anche quello del calcio. Stagione che si è fermata in tutti i campionati e questo implicherà delle evoluzioni anche in ottica mercato. In Premier League, ed in particolare in casa Arsenal, a tenere banco è il futuro di Shkodran Mustafi difensoe Gunners in scadenza di contratto.

Il tedesco, con un passato anche in Serie A alla Sampdoria, ha parlato di questo e di altri temi ai microfoni di SkySport Deutschland: “Siamo in una situazione tale che non è possibile pensare al futuro professionale”, ha detto Mustafi. “Nessuno di noi adesso è in grado di sapere quando potremo tornare a giocare. Solo dopo che sarà finito tutto questo potremo tornare a pensare ad una risposta logica alle domande sul futuro della mia carriera. Anche lo stesso Arsenal adesso ha cose più importanti a cui pensare rispetto al mio futuro”.