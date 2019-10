Mustafi non ci sta: “Non sono il secondo peggior difensore del mondo…”

Un sondaggio di Marca lo ha condannato come secondo peggior difensore del mondo alle spalle del solo Phil Jones del Manchester United. Shkodran Mustafi, difensore dell’Arsenal, ha deciso di rispondere alla critiche e rispedirle ai mittenti, parlando a Der Spiegel.

NON CI STA – “Se mi sento il secondo peggior difensore al mondo? Assolutamente no, non credo di esserlo. Vorrei sapere quali sarebbero stati i risultati se a votare fossero stati i migliori allenatori in Europa”, ha commentato Mustafi.

MOMENTO – “Nei primi due anni dal mio arrivo all’Arsenal nel 2016 le cose sono andate molto bene per me. Poco dopo il Natale 2018 qualcosa, invece, è cambiato. Ho fatto alcuni errori e si è creata una brutta situazione che non avevo mai sperimentato prima di quel momento. Ero rimasto fermo tre settimane per un infortunio e poi ho giocato direttamente senza allenarmi con la squadra perché l’allenatore aveva bisogno di me. In quella gara, all’intervallo eravamo sotto 4-1. Ho fatto degli errori e mi sono infortunato di nuovo”.

BERSAGLIO – E dopo quella gara, tutto è cambiato con diversi attacchi da parte dei tifosi: “Successivamente ho ricevuto molti commenti negativi dai fan dell’Arsenal su Instagram e Twitter. E sono stati scritti articoli in cui sono stato criticato duramente. Sono abbastanza autocritico da capire che ho fatto degli errori. Posso anche affrontare delle critiche ma poi sono diventate eccessive e irrazionali. Sono diventato un bersaglio. Ad un certo punto la gente mi ha persino incolpato per una sconfitta in una partita che non avevo mai giocato”.

Per Mustafi possibile addio nella prossima finestra di mercato. Il tecnico dell’Arsenal Emery gli ha già comunicato di non vederlo come prima scelta nel pacchetto difensivo. Per l’ex Sampdoria possibile cessione a genniao.