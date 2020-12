Nacho duro col suo Real Madrid: “Le ultime gare sono l’esempio di come non si vincono trofei…”

Il Real Madrid è chiamato a rispondere alle critiche dopo le ultime prove opache culminate con il k.o. in Liga contro l’Alaves. Una prima prova del nove è attesa in queste ore con i blancos impegnato in Champions League contro lo Shkhtar Donetsk, match da vincere per non avere sorprese per quanto riguarda il superamento del girone. Lo sa bene Nacho, difensore blancos, che come riporta Marca è stato molto critico e duro nei confronti delle prove dei suoi.

Nacho: “Ultime gare è come non si vincono trofei”

“Cerchiamo di giocare bene in difesa, perché è così che si vincono le partite. Ma il modo in cui ci siamo comportati negli ultimi incontri è l’esatta maniera in cui non si vincono i titoli“, ha spiegato Nacho rimproverando il Real Madrid per ultime uscite negative.

Ad ogni modo per il difensore non esiste club migliore di quello madrileno: “Non avrei mai pensato che avrei giocato per il Real almeno una volta, ma invece eccomi qui e ho giocato quasi 200 partite per la squadra. Mi sento molto felice e ora gioco dove ho sempre sognato. Non potevo chiedere di più dalla vita”.