Nagatomo lascia il Galatasaray: l’ex Inter chiude l’allenamento in lacrime

Le strade di Yuto Nagatomo e del Galatasaray si separano dopo due anni e mezzo. Il terzino giapponese, arrivato dall’Inter nel gennaio 2018, non vedrà rinnovato il proprio contratto dal club turco. Dunque, con la stagione ormai conclusa, la sua avventura è ormai giunta al termine. L’ex nerazzurro ha sviluppato un forte legame con la società e si è mostrato visibilmente dispiaciuto per la fine del suo rapporto professionale. Così, al termine dell’ultimo allenamento con i compagni, Nagatomo non è riuscito a resistere ed è scoppiato in lacrime, mostrando tutto il suo dispiacere per l’imminente addio. A 33 anni, Yuto si ritrova svincolato, in cerca di una nuova squadra.