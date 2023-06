Nagelsmann al Psg? Prima bisognerà pagare… il Bayern Monaco

In questa ottica, il Paris Saint-Germain che dovrebbe dire addio a Galtier dovrà quindi parlare con il Bayern per provare a liberare proprio Nagelsmann se lo vorrà portare sotto la Tour Eiffel.

Per riuscirci, pare che il club parigino dovrà sborsare almeno 8 milioni. Questa la cifra che il club tedesco, campione di Germania, chiederebbe per "annullare" il contratto che lo lega ancora all'allenatore. Una cifra non eccessiva ma che il Psg vorrebbe provare a far abbassare.