Nagelsmann al Tottenham? Gli Spurs potrebbero dover pagare 10 milioni… al Bayern Monaco

Il mister è ancora sotto contratto con i tedeschi che vorrebbero una sorta di "compensazione" da parte del nuovo club in cui potrebbe andare il tecnico.

Il Tottenham vuole fortemente Julian Nagelsmann come nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Dopo alcuni rumors che avevano fatto pensare ad un interesse scemato e persino ad un "no" detto dal tedesco, le cose sembrano cambiate di nuovo.