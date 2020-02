Nagelsmann: “Guardiola il migliore? Chissà cosa avrebbe fatto lui all’Hoffenheim…”

Ad appena 32 anni, Julian Nagelsmann si è imposto come uno degli allenatori più interessanti sul panorama mondiale. Il tecnico del Lipsia con un passato all’Hoffenheim, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a SportBild in cui ha parlato di Pep Guardiola.

GUARDIOLA – “Con Pep ho un rapporto stretto, è l’unico a cui posso chiedere il suo parere su qualcosa. Non lo chiamo per chiedergli cosa devo fare contro il Bayern Monaco, ma gli mando alcuni video delle nostre situazioni di gioco e gli illustro la mia soluzione: lui risponde e ne discutiamo. Guardiola fa molte cose diverse rispetto ad altri, che risolverebbero le situazioni in maniera tradizionale. Il miglior tecnico del mondo? Ci sono allenatori ed altri meno: scegliere il migliore è difficile come scegliere il miglior giocatore. Sarebbe però interessante vedere se Pep avesse avuto lo stesso mio successo ad Hoffenheim o cosa avrei fatto io al Manchester City”.

