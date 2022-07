Nagelsmann: “Ho parlato con De Ligt. Non è facile tenersi in forma in Italia…”

Protagonista subito in campo col Bayern Monaco , Matthjis De Ligt sta entrando nella nuova mentalità dell'ambiente bavarese cercando di prendere i giusti ritmi. Anche in allenamento . La cosa, però, non sembra essere facile, almeno stando a quanto detto dal tecnico dei tedeschi Julian Nagelsmann .

Come riportato da Goal, infatti, il mister avrebbe sganciato una vera e propria bomba relativamente ai metodi di allenamento in Italia: "Ho parlato con lui dopo l'allenamento e mi ha detto che la sessione di training è stata la più dura degli ultimi quattro anni", il commento di Nagelsmann. "È stato difficile, ma non così tanto. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione e ho sentito dire che non è facile rimanere in forma in Italia".