Nagelsmann, l’intrigo sul futuro continua: è il preferito di Laporta per guidare il Barcellona

Né Xavi né Arteta, per il futuro del Barcellona spunta un nome nuovo. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, che cita Cadena Ser, il preferito del nuovo presidente Joan Laporta sarebbe infatti Julian Nagelsmann, giovane tecnico del Lipsia che in passato è stato cercato con forza anche altri top club.

Nagelsmann tra Lipsia, Bayern Monaco e… Barcellona

Sembra essere il tecnico più “corteggiato” d’Europa e le squadre che lo vogliono non sono certo di poco conto. Nagelsmann è il nome principe per diversi club. Dopo l’addio di Low alla Germania al termine del prossimo Europeo, i vertici della Federcalcio tedesca dovranno scegliere il sostituto. Ecco perché il nome del giovane mister del Lipsia torna prepotentemente a farsi avanti, ma non per guidare la Germania. Infatti, ove la scelta dei vertici tedeschi dovesse essere Hansi Flick del Bayern Monaco, la panchina del club della Baviere si libererebbe. Da qui un insieme di incastri che potrebbe vedere proprio Nagelsmann coinvolto.

Oltre alla pista tedesca, però, esiste anche quella spagnola. Le ultime voci, infatti, vorrebbero il neo presidente del Barcellona affascinato da Nagelsmann, candidato a diventare tecnico blaugrana magari già dalla prossima estate con Koeman, evidentemente, lasciato “libero”.